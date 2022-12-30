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МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС обстрілами пошкоджено резервну ЛЕП

30 грудня 2022, 21:52

МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС обстрілами пошкоджено резервну ЛЕП

На території захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції сталися вибухи, які спричинили пошкодження лінії електропередач. Про це розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, резервну лінію електропередач на 330 кВ, яка постачала ЗАЕС, тимчасово відключили. У МАГАТЕ повідомили, що рівень пошкодження наразі не встановлено, проте фахівці вже порушили ремонтні роботи.

В організації також згадали про необхідність якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілу, оскільки збитки було завдано останньої функціонуючої резервної лінії електропередач ЗАЕС.

Зазначається, що на даний момент усі шість ректорів станції зупинили свою роботу, проте потребують електропостачання для охолодження та інших заходів ядерної безпеки. За даними МАГАТЕ, із чотирьох ліній електропередач на 750 кВ зараз функціонує лише одна.

Рафаель Гроссі заявив, що бойові дії біля українського ядерного об'єкта мають бути негайно зупинені, нагадав про потенційні загрози ядерній безпеці. Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що на цю тему тривають консультації з представниками України та РФ.

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