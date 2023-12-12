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Технічний збій у Kyivstar спровокувала хакерська атака РФ

12 грудня 2023, 15:15

Технічний збій у Kyivstar спровокувала хакерська атака РФ

У компанії мобільного оператора Kyivstar пояснили технічний збій у роботі сервісу хакерською атакою РФ. Про це у своєму відеозверненні розповів гендиректор мобільного оператора Олександр Комаров.

Він також заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора поки не зрозумілі. Після обіду досі не відновлено роботу сайту компанії.

Сайт Kyivstar не відновлено. Фото: «Новини Донбасу»

«Війна з РФ має багато вимірів і один із них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці став метою надпотужної кібератаки, внаслідок якої недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Працюємо над усуненням наслідків цієї атаки, щоб якнайшвидше відновити зв'язок», - додав Комаров.

Сьогодні, 12 грудня, з самого ранку до служби технічної підтримки мобільного оператора Kyivstar почали надходити скарги від клієнтів із проханням відновити доступ до мережі інтернет, а також відновити зв'язок.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав звертатися до мешканців, які мають проблеми зі зв'язком у поліцейські пункти та служби ДСНС.

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