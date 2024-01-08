Девять сотрудников Мариупольского СИЗО обвиняются в помощи боевикам «Сомали»

Следователи Нацполиции объявили подозрения в госизмене девяти чиновникам, работающим в оккупированном Мариупольском СИЗО. Об этом сообщили в МВД Украины.



«Все они граждане Украины. Некоторые из них переходили на сторону врага целыми семьями. В марте 2022 года 74 действующих работника впустили на территорию изолятора боевиков батальона «Сомали» — незаконной вооруженной группировки, которые завладели хранящимся оружием и выпустили шестерых задержанных», — говорится в отчете МВД.



Согласно данным правоохранителей, в следственном изоляторе содержалось 345 человек.



Для подавления их бунта из-за отсутствия питания, водоснабжения и нарушения сроков содержания под стражей, «сомалийцы» при содействии работников СИЗО забросали камеры активнейших бунтарей гранатами.

Коллаборанты. Фото: МВД

Они также показательно расстреляли так называемого «смотрящего», руководившего протестом.



Напомним, следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты в отношении двух коллаборантов, которые возглавили «государственные учреждения города Мариуполь» во время оккупации части Донецкой области Россией.