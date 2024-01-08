Дев'ять співробітників Маріупольського СІЗО звинувачуються у допомозі бойовикам «Сомалі»

Слідчі Нацполіції оголосили підозри у держзраді дев'яти чиновникам, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО. Про це повідомили у МВС України.



Усі вони громадяни України. Деякі їх переходили набік ворога цілими сім'ями. У березні 2022 року 74 діючі працівники впустили на територію ізолятора бойовиків батальйону «Сомалі» — незаконного збройного угруповання, які заволоділи зброєю, що зберігається, і випустили шістьох затриманих», — йдеться у звіті МВС.



За даними правоохоронців, у слідчому ізоляторі утримувалося 345 осіб.



Для придушення їхнього бунту через відсутність харчування, водопостачання та порушення термінів утримання під вартою, «сомалійці» за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами.

Колаборанти. Фото: МВС

Вони також показово розстріляли так званого «смотрящого», який керував протестом.



Нагадаємо, слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо двох колаборантів, які очолили «державні установи міста Маріуполь» під час окупації частини Донецької області Росією.