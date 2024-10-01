Главное за день: Российский флаг над Угледаром. В Херсоне армия РФ убила семь человек

Общество



Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль рассказала, что с февраля 2022 года ее команда провела интервью с 377 украинскими военнопленными, освобожденными из плена, и 434 российскими военнопленными, которые удерживались в Украине. Представители обеих сторон заявили, что к ним применялось насилие.



Российские власти хотят отправить на войну против Украины 40% подсудимых. Об этом сообщает издание «Важные истории», ссылаясь на законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, который Госдума приняла в конце сентября.



В группировке «ДНР» заявили, что несколько городов отстают от графика по подготовке к осенне-зимнему периоду. Речь идет о Харцызске, Зугрэсе, Ясиноватой, где вовремя не промыли внутридомовых системы централизованного теплоснабжения. В Мариуполе, Новоазовске, Иловайске и Макеевке продолжаются ремонты.



Из-за ветреной сухой погоды количество ландшафтных пожаров на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжает увеличиваться. За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи. Больше всего пострадали территории в районе Краснодона, Перевальска и Свердловска.



Российская армия продолжает ежедневно атаковать Покровск Донецкой области. По состоянию на 1 октября в городе остаются менее 14 тысяч жителей, преимущественно — пожилые люди.



В Угледар, Торецк и еще несколько городов Донетчины уже не доезжает гуманитарная помощь — ситуация крайне сложная. Все дети уже эвакуированы из Угледара. Тем не менее в городе остаются 107 мирных жителей. Бои ведутся уже в городской черте, оставаться в Угледаре небезопасно.



Численность населения города Энергодар на Запорожье с 2023 по 2024 год сократилась на 63%. Об этом сообщили в Восточной правозащитной группе со ссылкой на внутренний документ оккупационной администрации РФ в Запорожской области.



Права человека



Группировка «ДНР» вынесла незаконный приговор 46-летнему командиру роты отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Леониду Онупко. Украинского пленного «приговорили» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



На территории оккупированной Луганской области оккупанты задержали местного жителя, которого обвинили в сотрудничестве с украинскими военными. В группировке «ЛНР» утверждают, что уроженец Краснодонского района собирал и передавал украинским спецслужбам сведения об оккупационных войсках.



Боевые действия



Российские войска расстреляли 16 украинских военнопленных в Покровском направлении. На обнародованном видео в сети зафиксировано, как под контролем военных РФ военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в ряд, русские военные открыли по ним огонь. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.



По данным аналитиков DeepState, армия РФ оккупировала город Угледар Донецкой области. Россияне публикуют свои вывешенные флаги во всех частях города.



В 72-й бригаде опровергают полный захват Угледара. Двое военных бригады рассказали «Суспільному», что на вечер 1 октября отдельные части города находятся под контролем Сил обороны, однако большая часть — под контролем российских войск. Приказа о выходе из города бригада не получала.



Войска России начали испытывать «снарядный голод» на разных направлениях фронта после последних ударов Украины по складам БК в глубине России.



Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Запорожью КАБами. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилые дома. Один человек погиб, 32 ранены, повреждены и разрушены 69 многоквартирных и частных домов.



Оккупанты обстреляли центр Херсона. Погибли семь человек, еще трое людей получили ранения.



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