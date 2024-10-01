Головне за день: Російський прапор над Вугледаром. У Херсоні армія РФ вбила семеро людей

Суспільство



Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль розповіла , що з лютого 2022 року її команда провела інтерв'ю з 377 українськими військовополоненими, звільненими з полону, та 434 російськими військовополоненими, які утримувалися в Україні. Представники обох сторін заявили, що до них застосовувалося насильство.



Російська влада хоче відправити на війну проти України 40% підсудних. Про це повідомляє видання «Важливі історії», посилаючись на законопроєкт, який дає змогу укладати контракти з Міноборони на стадії суду, який Держдума ухвалила наприкінці вересня.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що кілька міст відстають від графіка підготовки до осінньо-зимового періоду. Йдеться про Харцизьк, Зугрес, Ясинувату, де вчасно не промили внутрішньобудинкові системи централізованого теплопостачання. У Маріуполі, Новоазовську, Іловайську та Макіївці тривають ремонти.



Через вітряну суху погоду кількість ландшафтних пожеж на окупованій території Луганської та Донецької областей продовжує збільшуватися. За день на окупованій Луганщині вигоріло понад 766 га лісостепу. Найбільше постраждали території у районі Краснодона, Перевальська та Свердловська.



Російська армія продовжує щодня атакувати Покровськ на Донеччині. Станом на 1 жовтня у місті залишаються менше 14 тисяч мешканців, переважно – люди похилого віку.



До Вугледара, Торецька та ще кількох міст Донеччини вже не доїжджає гуманітарна допомога — ситуація вкрай складна. Усіх дітей уже евакуйовано з Вугледару. Проте у місті залишаються 107 мирних мешканців. Бої ведуться вже в межах міста, залишатися в Вугледарі небезпечно.



Чисельність населення міста Енергодар на Запоріжжі з 2023 по 2024 рік скоротилася на 63%. Про це повідомили у Східній правозахисній групі з посиланням на внутрішній документ окупаційної адміністрації РФ у Запорізькій області.



Права людини



Угруповання «ДНР» винесло незаконний вирок 46-річному командиру роти окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Леоніду Онупку. Українського полоненого засудили до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.



На території окупованої Луганської області окупанти затримали місцевого мешканця, якого звинуватили у співпраці з українськими військовими. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що уродженець Краснодонського району збирав та передавав українським спецслужбам відомості про окупаційні війська.



Бойові дії



Російські війська розстріляли 16 українських військовополонених у Покровському напрямку. На оприлюдненому відео в мережі зафіксовано, як під контролем військових РФ військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в ряд, російські військові відкрили по них вогонь. Поранених, які подавали ознаки життя, добили в упор автоматною чергою.



За даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала місто Вугледар Донецької області. Росіяни публікують фото своїх вивішених прапорів у всіх частинах міста.



У 72-й бригаді спростовують повне захоплення Вугледара. Двоє військових бригади розповіли "Суспільному", що на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, проте більша частина - під контролем російських військ. Наказу про вихід із міста бригада не отримувала.



Війська Росії почали зазнавати «снарядного голоду» на різних напрямках фронту після останніх ударів України по складах БК у глибині території Росії.



Російські загарбники вкотре завдали ударів по Запоріжжю КАБами. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Одна людина загинула, 32 поранені, пошкоджені та зруйновані 69 багатоквартирних та приватних будинків.



Окупанти обстріляли центр Херсона. Загинуло семеро людей, ще троє людей отримали поранення.



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