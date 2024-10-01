В городской администрации рассказали, сколько взрослых и детей остается в Покровске

Покровск. Фото: Новости Донбасса

Российская армия продолжает ежедневно атаковать Покровск Донецкой области. По состоянию на 1 октября в городе остаются менее 14 тысяч жителей, преимущественно — пожилые люди. Об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в прямом эфире «Суспільне. Студия».



«Не утихают артиллерийские обстрелы, КАБы, ФАБы, FPV-дроны. Враг разрушает критическую инфраструктуру, многоэтажки. Идет уничтожение города. До линии фронта от окраины города — менее 7 км. Когда мы входили в активную фазу, у нас было 62 тысячи жителей в громаде и 48 тысяч в городе, то сейчас в городе остается менее 14 тысяч. Детей в начале августа 5900 было, то сейчас — 105 в городе», — отметил он.



По словам Добряка, раньше люди охотно выезжали, сейчас — не более двухсот ежедневно.



Кроме того, в Покровске почти нет света, водоснабжения и газа, однако работают ЦНАП, управление соцзащиты, Укрпочта, Новая почта, небольшие магазины и рынок.



Ранее мы писали, что российские оккупационные войска за 30 сентября ударили по Покровску Донецкой области. В результате обстрела есть повреждения.