Россияне запустили по Украине баллистику и более 260 дронов: ПВО сбила половину целей

ПВО сбила 138 БПЛА. Фото: Википедия

Оккупационные российские войска в ночь на 23 февраля запустили по Украине 267 дронов и три баллистические ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 138 БПЛА в 13 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 23 февраля 2025 года (с 19:00 22 февраля) противник атаковал 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск; а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 138 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.



Кроме того, 119 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси, один — в Россию.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 22 февраля, убила пять жителей в Донецкой области. Кроме того, еще 13 гражданских ранены.