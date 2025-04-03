На Рамштайн впервые не приедет представитель США — СМИ

Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет не приедет на встречу в формате Рамштайн, которая состоится 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на европейских чиновников и официального представителя США.

Отмечается, что это первый раз, когда коалиция будет собираться без участия министра обороны США.

По словам американского чиновника, глава Пентагона не присоединится к заседанию лично. Кроме того, не ожидается, что Хегсет подключится виртуально.

Пентагон вряд ли отправит каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно присоединяются к министру в таких поездках, говорится в сообщении.

Хегсет присутствовал на последней встрече в феврале, когда он стал первым министром обороны США за 26 встреч коалиции, который не возглавлял её.

Группа представителей государств соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.