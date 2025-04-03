На Рамштайн вперше не приїде представник США — ЗМІ

Міністр оборони США Піт Хегсет

Міністр оборони США Піт Хегсет не приїде на зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Німеччини та Великобританії. Про це повідомляє видання Defense News із посиланням на європейських чиновників та офіційного представника США.

Наголошується, що це вперше, коли коаліція збиратиметься без участі міністра оборони США.

За словами американського чиновника, глава Пентагону не приєднається до засідання особисто. Крім того, не очікується, що Хегсет підключиться віртуально.

Пентагон навряд чи відправить високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках, йдеться в повідомленні.

Хегсет був присутній на останній зустрічі у лютому, коли він став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її.

Група представників держав збереться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Німеччини та Великобританії.