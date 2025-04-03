В российском Петрозаводске загорелся Онежский судостроительный завод

На судостроительном заводе в России вспыхнул пожар. Фото: МЧС РФ

Цех Онежского судостроительного завода загорелся в российском городе Петрозаводске (Республика Карелия).

Пожар произошел в производственном боксе завода. Пострадали три человека, погибших нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, уточнило агентство ТАСС.

В МЧС сообщили, что в самом начале тушения пожара на заводе взорвался газовый баллон. При этом источник РИА Новости называет взрыв баллона предварительной причиной пожара на заводе. Огонь охватил около 1500 кв. метров.

На месте работают пожарные и спасатели, для мониторинга задействованы квадрокоптеры.