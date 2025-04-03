У російському Петрозаводську спалахнув Онезький суднобудівний завод

На суднобудівному заводі в Росії спалахнула пожежа. Фото: МНС РФ

Цех Онезького суднобудівного заводу спалахнув у російському місті Петрозаводську (Республіка Карелія).

Пожежа сталася у виробничому боксі заводу. Постраждали троє людей, загиблих немає, повідомив голова Карелії Артур Парфєнчиков.

Стан двох постраждалих оцінюється як тяжкий, уточнило агентство ТАСС.

У МНС повідомили, що на початку гасіння пожежі на заводі вибухнув газовий балон. При цьому джерело РІА Новини називає вибух балона попередньою причиною пожежі на заводі. Вогонь охопив близько 1500 кв. метрів.

На місці працюють пожежники та рятувальники, для моніторингу задіяні квадрокоптери.