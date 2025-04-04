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Армия РФ может начать массированное наступление на Краматорском направлении

04 апреля 2025, 14:49

Армия РФ может начать массированное наступление на Краматорском направлении

На Краматорском направлении россияне могут начать массированное наступление. Фото: скриншот с видео На Краматорском направлении россияне могут начать массированное наступление. Фото: скриншот с видео

Ожидается массированный штурм на Краматорском направлении, возможно, даже с применением техники, ведь с 19 марта оккупанты не применили механизированной составляющей. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Суспільне. Студия».

По его словам, ожидается наступление на Краматорском направлении.

«Противник уменьшил количество переговоров в радиоэфире для того, чтобы мы не смогли узнать его планы. Поэтому ожидаем, погода способствует, и не дает возможности противнику организовать такое наступление. Враг притих, но артиллерийских обстрелов за прошедшие сутки было до 300, 263-264. Штурмовые действия в будущем могут быть именно на Часов Яр», — рассказал он.

Запорожец добавил, что Силы обороны с апреля 2024 года уничтожили более 5 тысяч российских захватчиков во время обороны города Часов Яр.

Ранее мы писали, что на Лиманском направлении ситуация ухудшается — российские войска установили полный контроль над Ямполовкой и пытаются прорваться к Торскому с севера, а также продвигаются в сторону Колодезей. 

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