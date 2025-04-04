ВС РФ усилили давление на Лиманском направлении, Ямполовка захвачена

ВС РФ захватили Ямполовку на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении ситуация ухудшается — российские войска установили полный контроль над Ямполовкой и пытаются прорваться к Торскому с севера, а также продвигаются в сторону Колодезей. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Офіцер+».

На данном участке фронта оккупанты задействовали значительные силы, в том числе:

164-ю отдельную мотострелковую бригаду,

169-ю отдельную мотострелковую бригаду,

31-й мотострелковый полк,

37-й мотострелковый полк.

«В лесу очень трудно контролировать перемещение захватчиков, по 1–2 человека они проникают в тыл, хаотично перемещаются и накапливаются в блиндажах», — говорится в сообщении.



Отмечается необходимость срочной стабилизации фронта и методичного уничтожения противника, чтобы остановить дальнейшее продвижение оккупантов, как это уже удалось сделать на Покровском направлении.

Ранее появилась информация, что оккупанты идут в штурм с минами ТМ-62 на Лиманском направлении, чтобы разрушить укрытия ВСУ.