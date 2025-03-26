Россияне частично разрушили админздание в Краматорском районе при обстреле

Россияне атаковали Краматорский район. Фото: ГСЧС

Российская армия во вторник, 25 марта, ударила по Краматорскому району Донецкой области. Под удар попало административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Вчера (25 марта) вечером враг обстрелял село Новопавловка Краматорского района, частично разрушив административное здание», — говорится в сообщении.



В результате обстрела вспыхнул пожар, загорелись деревянные балки кровли. Спасатели оперативно его ликвидировали, не допустив распространения огня на все сооружение.





В ведомстве призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также выехать из прифронтового района.



Ранее мы писали, что 26 марта центр Краматорска попал под российский обстрел. В результате атаки поврежден жилой дом.