Пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту на Краматорском направлении

Украинские пограничники нанесли удары по пехоте захватчиков на Краматорском направлении. В результате атаки ликвидированы несколько десятков российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
«Пограничники подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» неустанно уничтожают оккупантов, не давая им ни единого шанса продвинуться к нашим позициям», — говорится в сообщении.
В частности, на Краматорском направлении было ликвидировано несколько десятков оккупантов.
Как отмечается, пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» уничтожают пехоту, вооружение и российскую бронетехнику.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и три пушки российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.
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