Пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту на Краматорском направлении

Пограничники уничтожают пехоту на Краматорском направлении. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники нанесли удары по пехоте захватчиков на Краматорском направлении. В результате атаки ликвидированы несколько десятков российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



«Пограничники подразделения РУБпАК «Феникс» бригады «Месть» неустанно уничтожают оккупантов, не давая им ни единого шанса продвинуться к нашим позициям», — говорится в сообщении.



В частности, на Краматорском направлении было ликвидировано несколько десятков оккупантов.



Как отмечается, пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс» бригады «Месть» уничтожают пехоту, вооружение и российскую бронетехнику.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и три пушки российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.