Армія РФ може розпочати масований наступ на Краматорському напрямку

На Краматорському напрямі росіяни можуть розпочати масований наступ. Фото: скриншот з відео

Очікується масований штурм можливо навіть із застосовування техніки, адже від 19 березня окупанти не застосували механізованої складової на Краматорському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі «Суспільне. Студія».



За його словами, очікується наступ на Краматорському напрямку.



«Противник зменшив кількість перемовин в радіоефірі задля того, щоб ми не змогли дізнатись його плани. Тому очікуємо, що як тільки буде погода, можливість, туман. Погода сприяє, і не дає можливості противнику організувати такий наступ. Ворог притих, але артилерійських обстрілів минулої доби було до 300, 263-264. Штурмові дії в майбутньому можуть бути саме на Часів Яр», — розповів він.



Запорожець додав, що Сили обороні з квітня 2024 року знищили понад 5 тисяч російських загарбників під час оборони міста Часів Яр.



Раніше ми писали, що на Лиманському напрямку ситуація погіршується — російські війська встановили повний контроль над Ямполівкою та намагаються прорватися до Торського з півночі, а також просуваються у бік Колодязів.