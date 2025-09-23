Атака на станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области: удар нанесли ракетами HIMARS

Месторасположение станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Фото: карта ASTRA

Вечером 22 сентября подверглась ракетному удару линейная производственно-диспетчерская станция «8-Н» магистрального нефтепровода «Дружба» в селе Найтоповичи Брянской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



Всего по территории станции выпустили шесть ракет HIMARS. В результате атаки возник пожар в районе насосной станции площадью 30 квадратных метров. Работу ЛПДС временно приостановили.

Напомним, что 23 сентября в Генштабе ВСУ сообщили об атаке на эту станцию.