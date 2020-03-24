В «ДНР» заявили о переносе видеоконференции политгруппы ТКГ

Переговоры участников политической подгруппы по видеосвязи не состоялась. Об этом заявили в «МИД» при группировке «ДНР».



Там рассказали, что назначенная на сегодня видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы не состоялась в связи «с неудовлетворительным состоянием здоровья представителей Киева».



Там добавили, что новая дата заседания группы в режиме онлайн будет озвучена после согласования сторонами переговорного процесса.



Комментарий украинской стороны по данному вопросу пока получить не удалось.

Очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы и подгрупп по урегулированию на Донбассе на этой неделе проходит в режиме видеоконференции в течение трех дней из-за ситуации с коронавирусом.



Как ожидается, в рамках этого раунда переговоров политгруппы должен быть согласован консультативный совет по политическим вопросам ТКГ.



Предварительная договоренность о новом органе была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, в котором приняли участие Андрей Ермак и его кремлевский визави Дмитрий Козак.



Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



В консультативный совет, как ожидается, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.