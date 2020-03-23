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Заседание ТКГ по Донбассу пройдет по видеосвязи и растянется на три дня

23 марта 2020, 13:52

Заседание ТКГ по Донбассу пройдет по видеосвязи и растянется на три дня

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе с участием подгрупп пройдет в режиме видеоконференции в связи с распространением коронавируса COVID-19 в мире.

В «МИД» при группировке «ДНР» отмечают, что переговоры в таком формате продлятся три дня.

24 марта состоятся видеоконференции подгрупп по политическим и вопросам безопасности, 25 марта — по экономическим и гуманитарным вопросам. Итоги очередного раунда переговоров по Донбассу подведут участники ТКГ в четверг, 26 марта.

Как ожидается, в рамках этого раунда переговоров будет согласован консультативный совет по политическим вопросам ТКГ.

Обычно заседания контактной группы проходят в Минске.

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Такая договоренность была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, в котором приняли участие Андрей Ермак и его кремлевский визави Дмитрий Козак.

Козак отметил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».

В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.

В консультативный совет, как ожидается, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

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