Кабмин ввел удаленную идентификацию жителей ОРДЛО для получения пенсий и соцвыплат

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении удаленной идентификации для получателей пенсий и соцвыплат. Это актуально, прежде всего, для людей, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству.



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, такую идентификацию можно будет пройти на портале Пенсионного фонда.



«Процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя», — пояснили в Минреинтеграции.



Заместитель министра Инна Драганчук отметила, что в настоящее время существуют трудности с получением пенсий и социальных выплат для жителей временно оккупированных террторий (ВОТ), поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.



«Но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей — старики, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а главное — здоровье», — сказала Драганчук.