Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 134 667 заболевших ковидом. Из них 109 110 человек выздоровели, 3614 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 7028 случаев заболевания и 227 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 91 135 заболевших COVID-19: 66 944 человека выписаны, 7059 — скончались. За неделю — 4312 новых случаев болезни и 362 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 51 489 случаев коронавируса (37 405 человек выздоровели, 1670 — умерли). За неделю — 3137 новых случаев болезни и 142 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 19 251 случаев COVID-19: выписали 14 667 человек, 2554 — умерли. За неделю — 659 новых случаев болезни и 178 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ передала коллегам по Нормандскому формату — Украине, Франции и Германии свои предложения относительно возможности организации встречи на любом уровне и ожидает реакции от других сторон. В украинском МИД считают, что Москва избегает встречи. Из-за того, что стороны уже долгое время не могут согласовать встречу министров и на высшем уровне, судьба Нормандского формата находится «под вопросом», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



Президент Владимир Зеленский сделал исполняющим обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина. Алексей Резников, которого Рада на этой неделе назначила министром обороны и который занимал должность первого зама главы делегации в ТКГ, выведен из состава делегации.



Проведение российских выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей — это еще более опасный прецедент, чем то, что происходило в Крыму. Такое мнение высказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.



Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Перед голосованием Верещук озвучила основные направления работы министерства в случае ее избрания — создание Украинского национального центра развития мира, обеспечение молодежи из ОРДЛО образованием и трудоустройством, гуманитарные и инфраструктурные проекты и не только.



Верещук не считает возможным имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство до решения вопросов безопасности в зоне конфликта на Донбассе.



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



Боевые действия



В течение недели трое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков.



Издание New York Times, ссылающееся на доклад «Оружие войны в Украине», профинансированный ЕС и правительством Германии, рассказало о поставках российского оружия и боеприпасов на Донбасс. Изучение серийных номеров и других идентификационных данных изъятого в ходе конфликта оружия доказывают, что РФ «систематически разжигает конфликт поставками оружия» боевикам.



Общество



Из Мангушской центральной районной больницы массово увольняется медперсонал из-за задержки заработной платы. В инфекционном отделении критическая нехватка работников для лечения больных с коронавирусом.



Справка внутреннего перемещенного лица отныне не требуется для оформления паспорта. Какие изменения претерпела процедура оформления паспорта читайте здесь.



Участнику группировки «ДНР», который незаконно задерживал и пытал людей, а затем передавал их в тюрьму «Изоляция», объявлено заочное подозрение.



Переселенцы смогут оформить адресную помощь на портале «Дія». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду. Он уточнил, что речь идет о ежемесячной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание и оплату коммунальных услуг.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: На фоне стагнации переговоров по Донбассу, СМИ сообщают о новой концентрации российских войск у границ Украины. Чего добивается Кремль? // О чем стоить поговорить Путину и Зеленскому и необходимо ли привлекать США к переговорам по Донбассу. Наш эксклюзивный опрос из Донецка! // Какие планы у новой главы министерства реинтеграции и с какими словами она обратилась к жителям ОРДЛО // Детей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения учат минной безопасности с помощью компьютерных игр «Майнкрафт» и «Роболокс».



«Донбасс Реалии»: Чем Украина защищает небо от России? В каком состоянии противовоздушная оборона Украины? // Какое оружие Россия стянула в Крым и границы Украины на Донбассе? // Американский зенитный ракетный комплекс Patriot и израильский «Железный купол». Чем другие страны защищают свое воздушное пространство?