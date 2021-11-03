Переселенцы смогут оформить адресную помощь через «Дію»

На портале «Дія» станет доступна новая услуга — возможность назначения в онлайн-режиме адресной помощи для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



Он уточнил, что речь идет о ежемесячной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание и оплату коммунальных услуг.



«Упрощение процедуры избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры. Для получения услуги больше не будет необходимости повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, поскольку это будет происходить благодаря синхронизации портала "Дія" с информационными системами Минсоцполитики», — отметил Денис Шмыгаль.