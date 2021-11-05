Зеленский вывел Резникова из переговоров по Донбассу

Президент Владимир Зеленский сделал исполняющим обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина. Об этом следует из указа президента № 568/2021 от 5 ноября.



«Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам», — говорится в тексте документа.



Алексей Резников, которого Рада назначила министром обороны и который занимал должность первого зама главы делегации в ТКГ, выведен из состава делегации.



Костин представляет Украину в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.