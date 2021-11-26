Зеленский предложил Путину публично опровергнуть подготовку вторжения в Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что президенту России Владимиру Путину следует публично опровергнуть подготовку военного вторжения в Украину.



«От россиян мы постоянно слышим, что "чего-то не хватает для встречи". Мне кажется, что если они не думают об эскалации <...>, то россияне и президент РФ должны сказать, что "мы не планируем [наступление]"», — заявил Зеленский во время пресс-марафона.



Он допустил, что это может быть публичное заявление или же телефонное общение между ним и Путиным.



Зеленский сказал, что рассчитывает на несколько форматов для контакта с Россией.



«Есть Нормандский формат — французская сторона хочет далее давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание "четверки" с новым канцлером Германии», — отметил Зеленский.



Параллельно он ожидает результатов от переговоров США и РФ. «Мы понимаем, что без Украины решение про Украину не принимается. Но одним из главных вопросов все равно будет Украины — мы там видим параллельный формат переговоров», — пояснил президент.



Еще одним форматом переговоров он назвал переговоры между представителями Офиса президента и Администрацией президента РФ.