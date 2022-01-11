Резкий рост: В Украине выявили почти 5,5 тысячи случаев коронавируса за сутки

За понедельник, 9 января, в Украине выявили 5 429 случаев заражения коронавирусом, что на 3460 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 7 761 пациент, умерли 219 человек. Вчера госпитализировали 915 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 709 871 человека. Из них выздоровели 3 522 547 пациентов, а умерли 97 544 человека.



Вчера вакцинировались 96 385 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 842 428 человек, из них получили первую дозу — 14 842 426 человек, получили две дозы — 14 039 548 человек. Получили дополнительную дозу — 6 669 человек, бустерную дозу — 28 085 человек. В общей сложности проведено 28 916 728 прививок.

В Украине ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ранее бустерную дозу в могли получить медицинские работники и сотрудники интернатов.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.