Заболевший ковидом Ермак продолжает готовиться к нормандской встрече

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак продолжает готовиться к следующей встрече советников лидеров стран Нормандского формата. Если он не успеет выздороветь от коронавирусной болезни, будут приниматься соответствующие решения. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.



«Безусловно, идеальный сценарий — это чтобы эта встреча состоялась физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям, ничто не заменит личную встречу. Будем надеяться, что он поправится к моменту этой командировки. Если нет, то будут приниматься уже соответствующие решения в зависимости от ситуации», — сказал он.



Так, 3 февраля под председательством Ермака через онлайн состоялось совещание с целью подготовки встречи советников в Нормандском формате. «Поэтому он ни в коем случае не прекратил работу над подготовкой этой встречи», — добавил глава МИД.

3 февраля стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак повторно заболел коронавирусной болезнью.