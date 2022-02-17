Обстрел Станицы Луганской: Кулеба заявил о серьезном нарушении «Минска»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам в связи с сегодняшним обстрелом детского сада в Станице Луганской и призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.



«С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности», — отметил Кулеба.

В свою очередь дипломатический источник агентства Reuters сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. По словам источника, в ОБСЕ поступают сообщения об обстрелах с обеих сторон.

Боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии. Повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания.