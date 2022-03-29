Из-за обстрела Северодонецк – без электроэнергии и водоснабжения

Российские военные во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен», - говорится в сообщении.



Кроме того, были обесточены насосные станции, поэтому в Северодонецке отсутствует централизованная подача воды. Ликвидация последствий обстрелов осложняется отсутствием необходимого количества спецтехники.



Также он сообщил, что вчера во время ночного обстрела русской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия.