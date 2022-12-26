На Луганщине у оккупантов критическая ситуация в госпиталях — Луганская ОВА

В захваченных войсками РФ Старобельске и Беловодске у оккупантов критическая ситуация в госпиталях. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери в Луганской области, потому медицинские учреждения региона, переоборудованные в госпитали, переполнены ранеными оккупантами.

«Так, в госпиталь в Старобельске за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

Не лучше для противника ситуация и в Беловодске. Туда завезли более сотни военных России», - рассказали в администрации, добавив, что гражданское местное население обратиться в больницу практически не имеет возможности.

В Луганской ОВА напомнили, что оккупанты подчинили разрушенные россиянами населенные пункты Попаснянщины городу Первомайск, фактически ликвидировав район, так как денег на восстановление разрушенных населенных пунктов нет. Население же решили «временно» расселить по коммунальным учреждениям так называемой «ЛНР», отправив на прошлой неделе туда «на зиму» еще 22 жителей. Еще одну группу людей, как написали в ОВА, вывезли в неизвестном направлении из Северодонецка.

«Кстати, пересечь реку Северский Донец на оккупированных в этом году территориях с недавних пор можно только в одном месте – между Лисичанском и Северодонецком. Все остальные понтонные переправы оккупанты убрали. Мосты, конечно, никто восстанавливать и не собирался. Опасаются продвижения ВСУ», - рассказали в Луганской ОВА.

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