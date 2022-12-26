Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА

26 грудня 2022, 08:48

На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА

У захоплених військами РФ Старобільську та Біловодську в окупантів критична ситуація у шпиталях. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у Луганській області, тому медичні установи регіону, які були переобладнані у шпиталі, переповнені пораненими окупантами.

«Так, до шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ», - розповіли в адміністрації, додавши, що цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має можливості.

У Луганській ОВА нагадали, що окупанти підпорядкували зруйновані російськими військами населені пункти Попаснянщини місту Первомайськ, фактично ліквідувавши район, оскільки грошей на відновлення зруйнованих населених пунктів немає. Населення ж вирішили «тимчасово» розселити по комунальних установах так званої «ЛНР», відправивши минулого тижня туди «на зиму» ще 22 мешканці. Ще одну групу людей, як написали в ОВА, вивезли у невідомому напрямку із Сєвєродонецька.

«До речі, перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно ніхто відновлювати й не збирався. Остерігаються просування ЗСУ», - розповіли у Луганській ОВА.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:48
На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА
23:18
Головні події в окупації 25 грудня
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
21:56
У Донецьку поранено дитину
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
00:19
Шестеро людей постраждали в ДТП на Луганщині
00:09
Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку
22:46
Головні події в окупації 23 грудня
21:20
У центрі Донецька – нові руйнування після обстрілу
20:36
Обстріл знеструмив частину Донецька
20:33
Пушилін тимчасово заборонив вивезення металобрухту з окупованої Донеччини
Всі новини
09:41
Армія РФ обстріляла декілька населених пунктів Харківської області
09:17
Російська армія за добу поранила двох мирних жителів Донецької області
08:48
На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА
08:44
Міноборони РФ: Збито український безпілотник над аеродромом «Енгельс», загинули троє військових
23:28
У новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасують
23:18
Головні події в окупації 25 грудня
19:08
ЗСУ вдарили по штабу військ РФ на Херсонщині, де була нарада офіцерів — Генштаб
17:40
У Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет
16:48
Будинки історичного значення зносять у Маріуполі
16:25
Окупанти готують наступ на ще одному напрямку
15:55
Росія вивела в Чорне море 4 носії крилатих ракет
15:23
Окупанти поранили жінку в Авдіївці
14:58
Російські війська вдарили ракетами по Краматорську
13:56
Окупанти закрили виїзд у Запоріжжя
13:34
Російські війська втрачають тисячі солдатів під Бахмутом — Гайдай
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
24 грудня, 19:28
Маріуполь: Реальність проти картинки російських ЗМІ ►
23 грудня, 17:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама