На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА

У захоплених військами РФ Старобільську та Біловодську в окупантів критична ситуація у шпиталях. Про це повідомили у Луганській ОВА.

Зазначається, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у Луганській області, тому медичні установи регіону, які були переобладнані у шпиталі, переповнені пораненими окупантами.

«Так, до шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових РФ», - розповіли в адміністрації, додавши, що цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має можливості.

У Луганській ОВА нагадали, що окупанти підпорядкували зруйновані російськими військами населені пункти Попаснянщини місту Первомайськ, фактично ліквідувавши район, оскільки грошей на відновлення зруйнованих населених пунктів немає. Населення ж вирішили «тимчасово» розселити по комунальних установах так званої «ЛНР», відправивши минулого тижня туди «на зиму» ще 22 мешканці. Ще одну групу людей, як написали в ОВА, вивезли у невідомому напрямку із Сєвєродонецька.

«До речі, перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно ніхто відновлювати й не збирався. Остерігаються просування ЗСУ», - розповіли у Луганській ОВА.

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