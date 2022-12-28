В результате обстрела Донецка погибла женщина, два человека ранены

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка вечером 28 декабря погибла женщина, также сообщается минимум о двух раненых. Об этом рассказали в оккупационной администрации «‎ДНР»‎.



Также известно о повреждении здания школы №60 и районного Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о том, что вечером 28 декабря в микрорайоне Смолянка в Куйбышевском районе были повреждены многоквартирный дом и здание супермаркета.



В Telegram опубликовали видео, на котором зафиксирован момент прилета снаряда на Смолянка.



Утром 28 декабря сообщалось о том, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за прошедшие сутки ранен один человек.



В Петровском районе оккупированного Донецка во время обстрела 26 декабря снаряд повредил жилой многоэтажный дом.