Снаряд повредил жилой дом и здание магазина в Донецке

В результате обстрела Донецка зафиксированы прилеты на микрорайоне Смолянка в Куйбышевском районе. Об этом сообщают оккупационные власти группировки «ДНР» вечером 28 декабря.
В Telegram опубликованы фотографии, на которых видны повреждения многоквартирного дома на Смолянке. Также сообщается о повреждении здания супермаркета.
Информации о пострадавших нет.
Утром 28 декабря сообщалось о том, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за прошедшие сутки ранен один человек.
В Петровском районе оккупированного Донецка во время обстрела 26 декабря снаряд повредил жилой многоэтажный дом.