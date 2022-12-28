Снаряд повредил жилой дом и здание магазина в Донецке

В результате обстрела Донецка зафиксированы прилеты на микрорайоне Смолянка в Куйбышевском районе. Об этом сообщают оккупационные власти группировки «‎ДНР» вечером 28 декабря.



В Telegram опубликованы фотографии, на которых видны повреждения многоквартирного дома на Смолянке. Также сообщается о повреждении здания супермаркета.



Информации о пострадавших нет.

Утром 28 декабря сообщалось о том, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории за прошедшие сутки ранен один человек.



В Петровском районе оккупированного Донецка во время обстрела 26 декабря снаряд повредил жилой многоэтажный дом.