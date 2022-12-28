Внаслідок обстрілу Донецька загинула жінка, двоє людей поранено

Внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька ввечері 28 грудня загинула жінка, також повідомляється мінімум про двох поранених. Про це розповіли в окупаційній адміністрації «ДНР».



Також відомо про пошкодження будівлі школи №60 та районного Пенсійного фонду. Раніше повідомлялося про те, що ввечері 28 грудня у мікрорайоні Смолянка у Куйбишевському районі було пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю супермаркету.



У Telegram опублікували відео, на якому зафіксовано момент прильоту снаряда на Смолянку.



Вранці 28 грудня повідомлялося про те, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території минулої доби поранено одну людину.



У Петрівському районі окупованого Донецька під час обстрілу 26 грудня снаряд пошкодив багатоповерховий житловий будинок.