Прокуратура назвала ймовірних підозрюваних у розстрілі українських полонених

До розстрілу українських військовополонених на Запоріжжі можуть бути причетні окупанти з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Вона також відома як «Псковська десантна дивізія». Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, імена загиблих українських військових встановили та верифікують. Вони будуть оприлюднені пізніше. В Офісі генпрокурора поки не коментують, де зараз перебувають тіла загиблих.

Також прокуратура встановила ймовірних підозрюваних, причетних до розстрілу українських полонених.

«Ми припускаємо, що до скоєння цього злочину має відношення 76 десантна дивізія Російської Федерації. Але ці дані ми зараз перевіряємо. Ця дивізія вже відома військовими злочинами, які скоїлися в Україні, зокрема в Київській області», — сказав Білоусов.

Він зазначив, що відео зі стратою бійців потрапило до Офісу генпрокурора 16 грудня, тоді ж, ймовірно, і було здійснено розстріл. Того ж дня правоохоронці розпочали розслідування.

Білоусов додав, що у такій поведінці російських військових у Запорізькій області існує системність. Раніше там було зафіксовано, що росіяни використовують українських бранців як живий щит. Він припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні дії.



Раніше повідомлялося, що російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ.