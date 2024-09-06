В Пентагоне рассказали, что включает в себя новый пакет помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III объявил, что президент Джо Байден подписал пакет помощи Украине на сумму 250 млн долларов.



«Президент Байден только что авторизировал пакет помощи Украине на сумму 250 млн долларов», — сказал он на пресс-конференции по окончанию 24-го заседания в формате «Рамштайн».



В пресс-релизе, распространенном Пентагоном, уточняется, что это объявление является 65 траншем оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

В Пентагоне детализировали, что этот пакет включает: