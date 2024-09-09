Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Уряд Швеції надав 17-й пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро). Про це повідомили у пресслужбі 9 вересня.



«Пакет задовольняє найпріоритетніші військові потреби України та створює свободу дій на майбутнє. Він включає безоплатне надання обладнання, прямі закупівлі, комплекти обладнання та фінансові пожертвування», — йдеться в повідомленні.



Цей пакет включає три великі закупівлі обладнання, яке є особливо пріоритетним для України та здійснюватиметься або шведськими збройними силами, або Шведською адміністрацією оборонної техніки (FMV). Загальна вартість цих закупівель становить близько 600 млн шведських крон (50 млн євро).



Раніше Швеція вже надіслала в Україну 50 бойових машин 90 одиниць. Ці бронемашини виявилися дуже корисними для України, тому буде проведено закупівлю додаткових 40 мм боєприпасів для цих бронемашин для постачання в Україну.



Швеція надала Україні 48,1 млрд шведських крон (4,2 млрд євро) військової допомоги з моменту початку жорстокої агресивної війни Росії в лютому 2022 р. Тільки у 2024 році Швеція надала загалом 25 млрд шведських крон (близько 2,2 млрд євро) військової допомоги.



Раніше ми писали, що міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів.