Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України

09 вересня 2024, 17:20

Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Уряд Швеції надав 17-й пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро). Про це повідомили у пресслужбі 9 вересня.

«Пакет задовольняє найпріоритетніші військові потреби України та створює свободу дій на майбутнє. Він включає безоплатне надання обладнання, прямі закупівлі, комплекти обладнання та фінансові пожертвування», — йдеться в повідомленні.

Цей пакет включає три великі закупівлі обладнання, яке є особливо пріоритетним для України та здійснюватиметься або шведськими збройними силами, або Шведською адміністрацією оборонної техніки (FMV). Загальна вартість цих закупівель становить близько 600 млн шведських крон (50 млн євро).

Раніше Швеція вже надіслала в Україну 50 бойових машин 90 одиниць. Ці бронемашини виявилися дуже корисними для України, тому буде проведено закупівлю додаткових 40 мм боєприпасів для цих бронемашин для постачання в Україну.

Швеція надала Україні 48,1 млрд шведських крон (4,2 млрд євро) військової допомоги з моменту початку жорстокої агресивної війни Росії в лютому 2022 р. Тільки у 2024 році Швеція надала загалом 25 млрд шведських крон (близько 2,2 млрд євро) військової допомоги.

 Раніше ми писали, що міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Швеція
Події
Війна військова допомога

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
23:05
Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
усі новини
17:20
Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги для України
17:07
Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
16:58
The Economist повідомив про великі втрати ЗСУ у Донецькій області
15:59
У «Дії» тепер можна зареєструвати шлюб у режимі онлайн
15:48
Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
15:42
Рятувальники загасили масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині: горіли 6000 га лісу
15:23
Силам оборони передали ручні гранати українського виробництва
14:59
Луганський прикордонний загін «Помста» за тиждень знищив 30 російських окупантів та 28 БПЛА
14:55
Бійці Нацгвардії знищили російський ЗРК «Тор»
14:41
З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
13:44
В Донецькій області жителям двох громад не доставлятимуть квитанції за газ. Що потрібно знати
13:29
На Донеччині через російський обстріл знеструмилася шахта: під землею опинилися десятки гірників
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
12:59
Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ — Сирський
11:58
Окупанти вбили дитину та поранили 3 дорослих у Нікополі
11:52
Канцлер Німеччини готує власний мирний план щодо України
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:59
Покровська громада частково знеструмлена
10:27
Внаслідок атаки на Покровськ спалахнула пожежа: зруйновано житлові будинки, пошкоджено газопровід
10:25
Російські окупанти вночі з артилерії вдарили по Кураховому: пошкоджені адмінбудівля та автотехніка
усі новини
ВІДЕО
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
09 вересня, 15:48
Пам'ятник Миколі Леонтовичу у Покровську перевезуть до Вінниці. Фото: Суспільне Донбас З прифронтового Покровська перевезуть пам'ятники Тарасу Шевченку та Миколі Леонтовичу
09 вересня, 14:41
Росія продовжує атакувати Україну. Фото: Володимир Зеленський РФ застосувала проти України понад 800 авіабомб і майже 300 дронів за тиждень — Зеленський
08 вересня, 12:59
У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ► У Костянтинівці залишилося 25 тисяч людей — евакуація триває ►
07 вересня, 17:30
У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів У Воронезькій області горить російський склад боєприпасів
07 вересня, 09:16

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір