ВСУ отбили штурм россиян в районе Волчанска и уничтожили технику

В районе Волчанска СОУ отбили штурм россиян. Фото: кадр из видео

Украинские военные успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Волчанска на Харьковщине, уничтожив бронетехнику противника. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» (ОСУВ «Хортица»).



«Враг продолжает штурмовые действия с привлечением бронетехники, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Однако украинские пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) и операторы FPV-дронов обнаружили и поразили вражеские цели», — говорится в сообщении.



В ходе боя уничтожены две боевые машины противника, еще одна была подбита. Также ликвидировано укрытие с личным составом врага, а остатки вражеской пехоты были добиты ударами беспилотников.