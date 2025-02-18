ЗСУ відбили штурм росіян у районі Вовчанська та знищили техніку

У районі Вовчанська СОУ відбили штурм росіян. Фото: кадр із відео

Українські військові успішно відбили атаку російських окупантів у районі Вовчанська на Харківщині, знищивши бронетехніку противника. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»).



«Ворог продовжує штурмові дії із залученням бронетехніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Однак українські пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) та оператори FPV-дронів виявили та вразили ворожі цілі», - йдеться в повідомленні.



Під час бою знищено дві бойові машини противника, ще одну було підбито. Також ліквідовано укриття з особовим складом ворога, а залишки ворожої піхоти були добиті ударами безпілотників.