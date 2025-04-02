Из оккупации вывезли детей, чей отец погиб за проукраинскую позицию — истории тех, кого спасли

Еще одиннадцать украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий и территории России в рамках гуманитарной инициативы. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня имеем еще одну хорошую новость — в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории РФ», — написал Ермак в своем Телеграм-канале.



Среди эвакуированных — двое братьев 10 и 12 лет. Как сообщил Ермак, их отец погиб после пыток из-за своей проукраинской позиции. После этого мать приняла окончательное решение покинуть оккупированную территорию вместе с детьми.

В свою очередь омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что возраст спасенных детей — от 2 до 17 лет. Все это время семьи находились под давлением оккупационного режима за проукраинскую позицию, подвергались преследованиям, запугиванию и лишению базовых прав, что создавало серьезные риски для их детей.



Среди тех, кого удалось вернуть из оккупации, — беременная женщина с маленьким ребёнком. По словам украинских официальных лиц, оккупационные власти систематически запугивали семью и отказывали в медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. После возвращения на подконтрольную Украине территорию женщина наконец получила необходимую медицинскую помощь, а уже через несколько дней родила девочку.

Кроме того, была возвращена семья 11-летнего мальчика, чей отец находился в российском плену. Все это время мальчик с матерью оставались на временно оккупированной территории, стараясь вести себя максимально осторожно и не привлекать внимания оккупационных властей. После освобождения отца из плена женщина обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь эвакуироваться. В результате семья оказалась в безопасности на подконтрольной Украине территории и вскоре воссоединится в полном составе.

К концу марта 2025 года Украине удалось вернуть более 1250 детей, которых незаконно удерживали на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Тем временем Россия продолжает принудительную депортацию украинских детей под предлогом «реабилитации» и «оздоровления».