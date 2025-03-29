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Еще пятеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий

29 марта 2025, 11:26

Еще пятеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий

Еще пятеро украинских детей вернулись домой с оккупированных территорий

Пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями. Их удалось вывезти с временно оккупированных территорий Украины благодаря посредничеству Катара. Об этом сообщили в Офисе омбудсмена Украины.

Возраст детей — от 11 до 16 лет. Их вернули с оккупированных районов Крыма, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Среди освобожденных — 12-летняя девочка, чьи родители находятся в разводе. Ее отец в плену у страны-агрессора. За три года полномасштабной войны девочке пришлось дважды менять место жительства, у нее были конфликты с матерью, а за последний год значительно ухудшилось как психическое, так и физическое состояние. К счастью, бабушке помогли оформить опеку, и теперь ребенок получит необходимую помощь.

Также среди возвращенных — мальчик, который жил с отцом на оккупированной территории и регулярно подвергался жестокому обращению. Несмотря на зафиксированные факты насилия, так называемые «местные» соцслужбы не предпринимали никаких действий. Мать пыталась самостоятельно забрать сына, но тогда ее усилия не увенчались успехом.

Операция прошла в рамках реализации утвержденного президентом Украины плана Bring Kids Back UA.

К концу марта 2025 года Украине удалось вернуть более 1250 детей, которых незаконно удерживали на территории России и на временно оккупированных украинских землях.

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