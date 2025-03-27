Украина вернула более 1200 детей из оккупации и России — омбудсмен

Украине удалось вернуть 1247 детей, которых незаконно удерживали на территории России и на временно оккупированных украинских землях. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



«В рамках программы президента Украины Bring Kids Back UA по состоянию на данный момент нам удалось совместными усилиями... вернуть 1247 украинских детей. Эта цифра, я точно знаю, в ближайшее время возрастет», — заявил он прессе.



По словам омбудсмена, это общее количество несовершеннолетних, возвращенных как из РФ, так и с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Украина и дальше будет использовать эффективные механизмы, несмотря на отсутствие официальной реакции со стороны России.



Лубинец также отметил, что вопрос возвращения украинских граждан, в том числе детей, поднимался в ходе первых контактов с представителями американской администрации. По его словам, эта тема остается приоритетной на международном уровне.



К началу января текущего года было известно о возвращении к родным около тысячи депортированных детей.



Как сообщалось, Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей для воссоединения с семьями. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь отметил, что среди вернувшихся — трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними.