В Донецкой области в зоне принудительной эвакуации живут более 400 детей — Филашкин

В зоне принудительной эвакуации в Донецкой области живут 488 детей. Фото: скриншот с видео

В зоне обязательной принудительной эвакуации Донецкой области находятся 488 детей. На прошлой неделе эту зону расширили с 10 км до 15 км от линии фронта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«В 11 населенных пунктах этой зоны сейчас живут 488 детей. Из двух населенных пунктов за неделю вывезли всех детей», — заявил он.



По словам Филашкина, было много случаев, что родители возвращаются вместе с детьми в такие населенные пункты как Покровск, Мирноград.



«Благодаря слаженным действиям органов власти, подразделений полиции, подразделений ГСЧС, даже были случаи, что военные находили (людей) — мы уже в который раз возвращаем их обратно. По 3-4 раза уже некоторые семьи мы вывозили за пределы области. Каждый раз проводим с родителями разъяснительную работу по составляющей безопасности», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что зона обязательной эвакуации детей и их семей на Донетчине официально расширена.