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З окупації вивезли дітей, чий батько загинув за проукраїнську позицію — історії тих, кого врятували

02 квітня 2025, 23:27

З окупації вивезли дітей, чий батько загинув за проукраїнську позицію — історії тих, кого врятували

З окупації вивезли дітей, чий батько загинув за проукраїнську позицію — історії тих, кого врятували

Ще одинадцять українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та території Росії у рамках гуманітарної ініціативи. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Сьогодні маємо ще одну добру новину — в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій та території РФ», — написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

Серед евакуйованих — двоє братів 10 та 12 років. Як повідомив Єрмак, їхній батько загинув після тортур через свою проукраїнську позицію. Після цього мати ухвалила остаточне рішення залишити окуповану територію разом із дітьми.

Своєю чергою омбудсмен України Дмитро Лубинець повідомив, що у вік врятованих дітей — від 2 до 17 років. Весь цей час сім'ї перебували під тиском окупаційного режиму за проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.

Серед тих, кого вдалося повернути з окупації, вагітна жінка з маленькою дитиною. За словами українських офіційних осіб, окупаційна влада систематично залякувала сім'ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Україні територію жінка нарешті отримала необхідну медичну допомогу, а вже за кілька днів народила дівчинку.

Крім того, було повернуто сім'ю 11-річного хлопчика, чий батько перебував у російському полоні. Весь цей час хлопчик із матір'ю залишалися на тимчасово окупованій території, намагаючись поводитися максимально обережно і не привертати уваги окупаційної влади. Після звільнення батька з полону жінка звернулася до Офісу омбудсмена із проханням допомогти евакуюватися. В результаті сім'я опинилася в безпеці на підконтрольній Україні території та незабаром возз'єднається у повному складі.

До кінця березня 2025 року Україні вдалося повернути понад 1250 дітей, яких незаконно утримували на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях. Тим часом Росія продовжує примусову депортацію українських дітей під приводом «реабілітації» та «оздоровлення».

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