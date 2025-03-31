Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»

Россия продолжает принудительную депортацию украинских детей под предлогом «реабилитации» и «оздоровления», сообщает Центр национального сопротивления.



На этот раз 39 детей из временно оккупированных Рубежного, Кременной, Лисичанска и Сватово вывезли в подмосковный санаторий «Клязьма».



Оккупанты обещают им «домашнюю атмосферу» и медицинское обследование, но на деле это часть политики изоляции детей от Украины, ее языка, культуры и правды.



По данным российского оккупационного фонда, через подобные «реабилитационные» программы прошло уже более 1200 детей с временно оккупированных территорий.



ЦНС подчеркивает, что это масштабная насильственная операция со всеми признаками военного преступления.

ЦНС призывает:

Насильственное перемещение детей – это нарушение международного права.

Сообщайте об организаторах таких «реабилитаций» в чат-бот.

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Ранее Украине удалось вернуть 1247 детей, которых незаконно удерживали на территории России и на временно оккупированных украинских землях.