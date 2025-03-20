Паспорт РФ или депортация: украинцев обязали покинуть территорию России до 10 сентября или «узаконить» свое пребывание

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Граждане Украины, находящиеся на территории России без законных оснований, должны либо урегулировать свой правовой статус, либо покинуть страну до 10 сентября 2025 года. Соответствующее требование содержится в новом указе главы Кремля Владимира Путина.



Под опцией «узаконить» имеется ввиду не только оформление статуса трудового мигранта или беженца, но также подразумевается получение российского гражданства — это касается жителей оккупированных территорий Украины.



Также документ устанавливает дополнительные требования для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в частично оккупированных регионах Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.



Согласно указу №159 от 20 марта 2025 года, лица, пребывающие в указанных регионах свыше 90 дней, обязаны до 10 июня пройти медицинское освидетельствование и предоставить в полицию следующие документы:

подтверждение отсутствия наркотической зависимости

справку об отсутствии инфекционных заболеваний

сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции

Кроме того, указом внесены изменения в предыдущий документ №307 от 27 апреля 2023 года. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в оккупированных регионах, смогут продлить трудовой договор, но не позднее 31 декабря 2025 года.



Как сообщалось, жители оккупированных территорий могли получить российское гражданство по упрощенной процедуре до 31 декабря 2024 года. Теперь эта процедура гораздо сложнее, если только речь не касается жителей недавно захваченных городов и сел.



Напомним, Россия также лишила украинцев без российского гражданства права на свою недвижимость.

На временно оккупированных территориях Украины жителям угрожают выселением, если они не примут российское гражданство.