Россияне ударили авиабомбой по Иванополью Константиновской громады

Последствия российского обстрела Иванополья Константиновской громады. Фото: ГВА

Российские оккупационные войска нанесли бомбовый удар по Иванопольскому старостинскому округу Константиновской громады Донецкой области. Об этом сообщила Константиновская городская военная администрация.

«Сегодня в первой половине дня зафиксирован вражеский авиаудар ФАБ-250 по Иванопольскому старостинскому округу, в результате чего поврежден фасад многоквартирного дома и фасады частных домов», — говорится в сообщении.

По информации ГВА, пострадавших в результате удара нет.

Ранее сообщалось, что ночью 3 апреля российский ударный дрон атаковал город Доброполье Донецкой области. Беспилотник попал в склад местного предприятия. В результате взрыва произошел пожар.