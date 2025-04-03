Росіяни вдарили авіабомбою по Іванопіллю Костянтинівської громади

Російські окупаційні війська завдали бомбового удару по Іванопольському старостинському округу Костянтинівської громади Донецької області. Про це повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.
«Сьогодні у першій половині дня зафіксовано ворожий авіаудар ФАБ-250 по Іванопільському старостинському округу, внаслідок чого пошкоджено фасад багатоквартирного будинку та фасади приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
За інформацією МВА, постраждалих внаслідок удару немає.
Раніше повідомлялося, що вночі 3 квітня російський ударний дрон атакував місто Добропілля на Донеччині. Безпілотник влучив у склад місцевого підприємства. Внаслідок вибуху сталася пожежа.
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