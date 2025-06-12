Россия ночью «шахедами» более 10 раз ударила по Харькову: ранены 17 человек, среди них дети

Последствия массированной атаки на Харьков. Фото: ГСЧС

12 июня с 01:37 до 03:08 российские войска дронами-камикадзе «Шахед» атаковали Шевченковский, Слободской и Салтовский районы Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Всего зафиксировали 11 попаданий, еще один дрон не взорвался. Повреждены многоэтажные дома, школы, детские сады, инфраструктура и десятки автомобилей, возникли пожары. В некоторых случаях обломки падали возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой – разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в городе загорелся магазин на площади 200 квадратных метров, а также – крыша девятиэтажного дома.



В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области рассказали, что в результате атаки ранения получили 17 человек, среди них дети и подростки 2, 12, 16 и 17 лет.

Напомним, что ночью 11 июня Россия «шахедами» нанесла 17 ударов по Харькову, в результате чего есть погибшие и более 60 раненых, среди них дети.