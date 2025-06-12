Росія вночі «шахедами» понад 10 разів вдарила по Харкову: поранені 17 людей, серед них діти

Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: ДСНС

12 червня з 01:37 до 03:08 російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Загалом зафіксували 11 влучань, ще один дрон не вибухнув. Пошкоджені багатоповерхові будинки, школи, дитячі садки, інфраструктура та десятки автомобілів, виникли пожежі. У деяких випадках уламки падали біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший – зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що в місті загорівся магазин на площі 200 квадратних метрів, а також – дах дев'ятиповерхового будинку.



У пресслужбі Національної поліції в Харківській області розповіли, що в результаті атаки поранення отримали 17 людей, серед них діти та підлітки 2, 12, 16 та 17 років.

Нагадаємо, що вночі 11 червня Росія «шахедами» завдала 17 ударів по Харкову, внаслідок чого є загиблі та понад 60 поранених, серед них діти.